Az írás mindig is meghatározta Patrícia életét, de kezdetben csak hobbi szinten. Beszélgetésünk során felidézte egy nyári emléket, amikor a családjával elutaztak nyaralni, ahol a szálláson nem volt internet, de ott volt a laptopja és az édesanyja javasolta neki, hogy mi lenne, hogyha leírná, hogy milyen napja volt. Így is tett, minden nap végén naplószerűen lejegyezte az eseményeket. Erre az időszakra teszi talán az írás iránti szenvedélyének kialakulását. A regényírás pedig az egyetemen fogalmazódott meg benne, amikor a kari újságnál kisebb és folytatásos novellákat írt.

A Szakításunk naplójának érdekessége, hogy először nem a szereplőknek a szakítását szerette volna feldolgozni Patrícia, hanem a nagy szerelem kialakulásának történetét. El is kezdte írni, de a felénél megakadt, nem tudta folytatni, rájött, hogy a történetnek nem ez a része, amit meg akar mutatni. Egy komolyabb hangvételű utat választott végül, amiből sokat lehet tanulni. A debütáló regény végül a két főhős szakításának háromnegyed éves történetét meséli el, ráadásul konkrét dátumokkal: tavaly január és augusztus közötti időszakról.

Az első rész Natasha szemszögéből íródott, amely konkrétan a szakítást írja le és azt, hogy hogyan éli meg így a mindennapokat. Patrícia szerette volna minél élethűbben bemutatni ezt a folyamatot, hogy az olvasók lássák, hogy hogyan zajlik le ez az esemény az emberben, és hogy, akik ilyen helyzetet élnek át tudják, hogy nincsenek egyedül, vagy akik még nem éltek át ilyet azok meg tudják előzni a szakítást azokkal a jó és tapasztalt tanácsokkal, amiket a könyvben megfogalmazott. A második rész azonban már két szemszögben íródott, és már Ethan fejébe is belelátunk, hogy megtudjuk, hogy egy férfi hogyan gondolkodik, mit érez és hogy miért dönt úgy ahogyan.

Patrícia mesélt arról is, hogy már foglalkozik a következő kötetével, amely egy kicsit vidámabb hangvételű lesz, de ugyanúgy tanulságos és ugyanúgy a romantikus regény zsánerében születik. Ahogyan a szerző fogalmazott: „Mindig is a romantikus történetek álltak közel hozzám, más témában nem is tudom elképzelni magam, ebben tudom igazán jól kifejezni magam.”