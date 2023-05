Ezt követően a kötet elkészítésének hátterébe nyújt bepillantást Pesti János. Fóris Ildikó festőművész saját, illetve édesapja, Fóris József festményeit mutatja be az összegyűlteknek. Dicső Sándorné a népviseletes babák készítésének rejtelmeibe avatja be a vendégeket, Kovácsné Deák Irén pedig további ismertetőt ad a megjelent kislexikonról, egregyi szemmel. Gy. Bazsika Enikő a kötet nyelvi, néprajzi és helytörténeti értékeit tárgyalja, akit a Magyaregregyi Hagyományőrző Tánccsoport műsora követ. A látogatókat a program végén meglepetés produkció is várja, melyet polgármesteri zárszó követ. Az ünnepi rendezvény moderátora Koch Dávid alpolgármester lesz.

A könyvbemutatóhoz kiállítás is kapcsolódik Fóris József és Fóris Ildikó festményeiből, valamint Dicső Sándorné helyi népviseletbe öltöztetett babáiból.