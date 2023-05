A filmezésben az egyik legjobb dolognak azt tartja, hogy az egész igazából egy csapatmunka, és nem csak a rendezőé az érdem. Az OKTV eredményéért büszke magára Ábel, de tudja, hogy ez egyedül nem ment volna, mert kellenek azok, akik inspirálják, és kellenek azok, akik nyitottak az ötleteire és segítenek, és ezeknek az embereknek mindig is hálás lesz. Egy filmen dolgozók egymást motiválják – jegyezte meg –, a film egy összmunkának a gyümölcse, és a filmezést csak szerelemből lehet csinálni, mert ha nem egy szerelemgyerekről van szó, akkor az meg is látszik rajta.

A beszélgetésünk során felvetődött az is, hogy a művészmozikban, így Pécsen az Apolló moziban is egyre több fiatalt lehet a nézők soraiban látni. Ábel szerint azért, mert ők is rájöttek arra, hogy az ott látott film még a vége után is sokáig velük marad. És ezt fontosnak is tartja, hiszen egy műalkotásnak, legyen az könyv, színdarab vagy bármi, nem kell, hogy vége legyen ott, amikor meghajolnak a színészek, vagy bekúszik a stáblista. Ahogy Ábel fogalmazott:

– Szeretem, amikor egy műalkotással dolgozni kell, mert a művésznek az egy terápia, hogy valamit elkészít, kiad magából, a nézőnek pedig mindaz, amit lát, szintén egy terápia lehet, ami vele marad és fel tudja valamire használni, építkezhet belőle.