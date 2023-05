A legtöbb pontszámot (79) Déri Lajos meggypálinkája kapta, a második legjobb Kirchner Krisztián meggypálinkája lett 78 ponttal, Szabó Béla birspárlata pedig 75 ponttal a harmadik helyen végzett a mustrán. Az értékelt tételek között több ágyaspálinka is volt, illetve különleges, kávé ízesítésű párlatot is kóstolhatott a zsűri. A legjobb termelők vásárlási utalványt kaptak, emellett a két fent említett pálinkaüzem felajánlásának köszönhetően a résztvevők között 3-3 palack pálinkát is kisorsoltak.