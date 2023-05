A Hágen mozgásműhelyben kortárs és modern táncórákat is tartanak, gyermekek számára pedig heti rendszerességgel néptáncot is oktatnak. Ezek mellett pedig előadások, és performanszok is színesítik a csoport évadját.

Május 30-án a JESZ pódiumán kicsiktől a felnőttekig, minden táncos megmutatja, hogy mit jelent számára a tánc, mit szeretne elmondani a tánc nyelvén együtt és egyedül, vagyis csoport-koreográfiákban, szólókban, duókban és triókban.

Az előadás a Hágen Mozgásműhely 2022/23-as évadának záróeseménye, amelyre jegyek még rendelhetők az alábbi e-mailcímen: [email protected]

Az est vendégei a Hőgyészi Gyermekotthon csodás gyermeki lesznek.