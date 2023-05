Andrew Lloyd Webber és Tim Rice Jézus Krisztus Szupersztár rockoperája a megjelenése óta számos érdeklődőt vonz szerte a világon. Május 24-én a Pécsi Nemzeti Színházban a Zágrábi Komedija társulat mutatja be az előadást a 10. Színházi Olimpia keretén belül.

Az 1970-es években napvilágot látott mű az elmúlt évtizedek során sok helyütt aratott sikert, több generáció számára vált ikonikussá. A rockopera műfaja is újszerű megközelítést jelentett, a filmen is bemutatott dalok közül számos önmagában is híressé vált. A bibliai történet által ihletett cselekmény sajátos megközelítésben mutatja be Krisztus utolsó napjait, különös hangsúlyt fektetve Júdás és Jézus kapcsolatára.