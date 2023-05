A legkisebbek sem maradtak program nélkül. LEGO-Duplo játszóház és a Nevetnikék Alapítvány gyerekprogramja várta a gyerekeket.

Az alapítvány segítői lufiállatok hajtogatásával várták a legkisebbeket.

Ez a foglalkozás nagyon népszerű a gyerekek körében, örömmel viszik magukkal a színes lufiformákat. Csináltunk már zsiráfot, papagájt, kutyát és kardot is

– számolt be Kapitányné Légrádi Éva a Nevetnikék képviseletében, miközben már szombat délelőtt jópár gyermek legyeskedett a lufis asztalka körül.

A délután folyamán koncertek és színpadi előadások szórakoztatták a közönséget. A Bóbita Bábszínházban az Esti Mese című darabot láthatták a kicsik, míg a Bóbita szabadtéri színpadon a Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar adott elő rokkendroll műsort.

Baba-mama jógával is várták az édesanyákat, ahol közösen nyújtózkodhattak az anyukák és csemetéik.

Az esti órákban a zenéé volt a főszerep. A Ripoff Raskolnikov Band és az I Am Soyuz mellett a Kollár-Klemencz Kamarazenekar is fellépett.

Május 21-én többek között a Bóbita Bábszínházban a CINI-CINI MUZSIKA című előadás szórakoztatta a legkisebbeket, illetve a MintaPinty Zeneka is koncertezett.

A délutáni órákban a re:public projekttérben könyvbemutató és kortárs divatperformanszok várták az érdeklődőket. A Ginkgo téri színpadon aZorka és a Kozma Orsi Quartet biztosították a jó hangulatot.

Este a Pirogránit udvarban a Chanson Elysée című francia sanzon esten Csemer Boglárka és Kárász Eszter léptek fel.

A kulturális élmények mellett a Zsolnay Pikniken lehetőség nyílt véradásra is. A zeneteremben az önkénteseket a véradók számára kialakított hely várta.