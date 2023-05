A nagyszabású műsor keretében a Zengő együttes meghívta vendégeit, akik saját műsoraik mellett közös produkcióval is készülnek a házigazdákkal. A koncerten fellép a Szélkiáltó együttes, az Anno Musica, a Bergics-Szlama duó, Király Nóra, a Zengető együttes és az egykori alapító tagok is. A rendezvényen a Zengő olyan népzenei darabok is felcsendülnek majd, amelyek az elmúlt negyven évben fontos szerepet játszottak a zenekar életében.

A koncertet egy táncház zárja, amelyen a közönség szabadon táncolhat a Zengő együttes és vendégeik muzsikájára. A táncház lehetőséget ad arra, hogy a népzene szerelmesei közösen ünnepeljék az együttes negyven éves jubileumát, és együtt táncolhassanak a zenekar által előadott dallamokra.

Az együttes hasonlóképp ünnepelte 30 éves jubileumi koncertjét is, amelyre tíz esztendővel ezelőtt szintén olyan vendégeket hívtak, akikhez barátság és közös alkotások elméke fűzi őket. 2013-ban Berecz András, aki egyik albumukon is közreműködött, valamint Eredics Gáborral, a Vujicsics együttes vezetője, illetve Rüdiger Oppermann, a német hárfaszövetség elnöke, és Enkh Jargal mongol torokénekes és Morinhuur játékos is részt vettek az akkori jubileumi ünnepségen.