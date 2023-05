Brenner János családja csupán néhány évet tartózkodott a városban, a fiatalok azonban értékes időt töltöttek itt – Jánosnak ugyanis két fivére volt, s mind a hárman a papi hivatást választották. A ma is élő Brenner József több videóinterjúban is beszámolt emlékeiről, emellett a pécsi időszakról Soós Viktor Attila egyháztörténész is kitért A papszenteléshez vezető út állomásai Brenner János életében című tanulmányában.

A család az 1940-es évek elején költözött a baranyai megyeszékhelyre, mikor is az apát áthelyezték a Pécsi Iparfelügyelőségre vezetőnek. Ekkor kezdtek lakást bérelni a Király utca 79. szám alatt található ház első emeletén. Az itt töltött évek tiszteletére 2018-ban az egykori szomszéd és barát, az 1921-ben elhunyt Mádl Dalma, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök felesége emléktáblát emeltetett a ma is álló épület falára, amelyet minden járókelő megtekinthet a Király utca végi körforgalomnál.

Az emléktábla avatására Brenner József is ellátogatott.