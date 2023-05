- A közelmúltban pedig elkészült a templom teljes külső felújítása is: pályázati támogatásból új cserépfedést kapott a templom, javították a homlokzaton a repedéseket, új ablakokat építettek be, a lábazati részek új vakolatot és teljes külső festést kaptak. Mindeközben a templom és a barokk kolostor közelében található, korábban elhanyagolt, több hektáros park is megújult - közölte a Pécsi Egyházmegye.

Forrás: Pécsi Egyházmegye oldala

- A kegytemplom megújulása alkalmából egy színes, képes, keménytáblás fotóalbum készült, amely bemutatja a kegyhelyet, és amely megvásárolható a helyszínen - tették hozzá.

A kegytemplom megáldásának ünnepére érkezőknek fontos információ, hogy a kegyhelyet körülölelő park területe az autók elől le lesz zárva. A parkolás a templom előtti út mindkét oldalán két széles sávban lesz lehetséges. Biki Endre Gábor, templomgondnok a kegyhely internetes közösségi oldalán közzétett tájékoztatója szerint parkolni továbbá a kegyhely kerítéssel elválasztott keleti belső udvarrészében is lehet, a melléképület mögötti területen. Mozgássérültek kerekesszékkel a templom déli ajtaján tudnak bemenni a lehajtott rámpán. A kényelmes helyfoglalás és az ünnep zavartalan kezdése érdekében a szervezők kérik az autókkal érkezőket, hogy legkésőbb 15.30-ig parkoljanak le.