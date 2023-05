A villányi származású alkotó művészetet és vizuális kultúrát oktat a Pécsi Belvárosi Általános Iskolában, amelynek intézményvezető-helyettese is. A grafikáit először 2019-ben a pécsi Lenau Házban állították ki, és már kétszer a Postapalotában is megcsodálhatta a közönség, most pedig nagy örömmel a szülővárosában mutathatja be a képeit.