Vitathatatlan sikert aratott az előadás, melynek végén, a finálé utáni reprízt a közönség állva tapsolta végig, a mosolyunk azonban nem volt teljesen őszinte.

Az eredeti film a maga korában forradalminak számító hippimozgalom tükrében mutatja be Jézus szenvedését, vívódását, tulajdonképpen úgy, mintha egy csapat hippi adná elő a minden idők legismertebb történetét, a rendező (Damir Lončar) ezt a kontextust leválasztotta. Nem kerülhető meg az az ízléstelenség határait igen közelről súroló döntés, mely Jézus és Magdolna kapcsolatának bemutatását feszegeti. Elgondolkodtató, hogy míg az eredeti, szexuális forradalommal szinte eggyé váló hippikorban is méltósággal, ízléssel közelítették meg a kérdést a filmben, addig a Pécsen látott előadás direktora kliséözönt bevetve, Mária Magdolnát talpig vörösben a túlszexualizálás egyértelmű jeleivel látta el.

A kereszt jelenetét összességében a Komedija társulata által színpadra állított verzióban is sikerült méltóságteljesen, sallangoktól lecsupaszított módon bemutatni. Azonban annak az esélyét, hogy némi emelkedettséggel záruljon az előadás, nagy mértékben lenullázta az ismételt showszerű repríz a táncosokkal és Júdás Elvis-jelmezével. Bár kétségtelenül interaktívabb és dinamikusabb élményt jelent a jól ismert dallamokra állva tapsolni, a történet súlyát – amelyet az eredeti film megosztó és formabontó mivolta ellenére is vitathatatlanul megtartott –, itt ez a momentum elvette.