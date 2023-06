“Nő magas sarkúban, veszélyesebb, mint egy töltött fegyver.” – vallja Amber Ambrose flamand designer, aki különleges, “égig érő sarkú” cipőivel vált ismertté a világban. Amber a divat és a művészet határait kutatja, megkérdőjelezi a társadalmi elvárásokat és új univerzumok felfedezésére, új látásmód kialakítására törekszik. Összeköti a művészetet, a divatot, a különböző kultúrákat. Elkötelezett a fenntartható, innovatív technikák és anyagok iránt. Hollandiában és Kínában tanítja az új tervező generációt, de kiállításokat is rendez és előszeretettel dolgozik olyan koncepciókon, amelyek elvarázsolják a nézőket.

Liza Snook 2004-ben hozta létre a VirtualShoeMuseum.com webhelyet. Ez egy digitális platform cipőrajongók és szakemberek számára, ahol tervező, szín, típus vagy anyag szerint lehet cipőket keresni. A honlapon megtalálható a nap cipője, a közelgő cipőkiállítások listája és egy blog is. Vagyis minden, ami cipő: hordható darabok, festmények, szobrok, illusztrációk, videók. Az anyagok tekintetében is széles a választék: bőrből, textilből, de medúzából, üvegből, cukorból, vérből, hínárból és még ki tudja hány féle anyagból készült cipőket is találhatunk itt.

Liza Snook és Amber Ambrose közös kiállítása kifejezetten a pécsi LOKART Fesztivál Prológjára készült. A több mint 80 cipőcsoda között látható Zaha Hadid krómozott vinylgumiból és olasz kecske-nappa bőrből készült NOVA című cipője.