A szakember arról is mesélt, miért tartja fontosnak, hogy a Rómeó és Júliában az előadásba a videó műfajt is beemelték.

– Az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kaptak a videók, így már trailereket, a közösségi médiában megosztható videókat is készítek. A Rómeó és Júlia esetében az előadás szerves részévé váltak a videók, kiegészítve a jeleneteket, megjelenítve a szereplők vívódását, beemelve egy kis mozi-élményt is a darabba – mesélte.

– Azt gondolom, ez egy nagyon jó irány, amely felé a színházaknak mennie kell annak érdekében, hogy megtartsák a közönségüket. A Netflixen nevelkedett generációk korában kétségtelen, hogy a színpadi műfajoknak is egyre erőteljesebben kell megragadni a nézők figyelmét. A Rijekai Balett pontosan erre törekedett a modern felfogásban tolmácsolt Rómeó és Júlia előadással is, hogy minél közelebb hozza a fiatalok vizuális igényeihez is a látottakat, így szerettetve meg velük a színház lebilincselő világát – tette hozzá Tutek-Hajnal Fanni.