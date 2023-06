A megnyitó után a várkápolnában koncertek várják majd az érdeklődőket, ahol 17.30-kor fellép a Dolce Hegedűegyüttes és Rózsa Bernadett énekesnő. A várudvaron 18 órától a Szélkiáltó együttes műsorát tekinthetik meg a várlátogatók.

A bor és szőlő ihlette alkotások augusztus 20-ig tekinthetők meg a várban. Ezután, mint Kovács Ferenc festőművész, egyben a Siklósi Szalon főszervezője elmondta, több hazai borvidékre is tervezik elvinni a tárlatot, sőt – mint az a korábbi években is történt – külföldi kiállítást is terveznek.