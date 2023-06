– Jelenleg a Glasgow-i Egyetem Artist Protection Fund (Művészvédelmi Alap) ösztöndíjasa vagyok. Ez egy olyan program, amely a hazájukban veszélyeztetett művészeknek nyújt támogatást – számolt be a fiatal költő. Haiti ugyanis szegény és közbiztonság tekintetében sok veszélyt rejtő ország, így számos művész és értelmiségi elhagyja a szülőföldjét a szebb jövő reményében.

– Ami Vajszlót illeti, nagyon kedves kisváros, gyönyörű környezetben. Az emberek rendkívül barátságosak, öröm számunkra itt lenni, ami már önmagában nagy élmény – állapította meg Louis. A költőpárt Horváth István, a település polgármestere ismertette meg a környék látnivalóival.



Társadalmi problémák után

– Úgy gondolom, egy költőnek minden olyan helyzet iránt érdeklődnie kell, amely kihívást jelent az emberiség számára, mind a saját országában, mind az egész világban, és nem szabad hallgatnia ezekről a problémákról. A költő a világ polgára, így az egész világ valóságát jeleníti meg írásaiban – vallja Louis Bertony.

– Haitin sok problémát okoznak az ország korrupt vezetői. Felfegyverzik a munkásnegyedek fiataljait, akik fegyveres bandákká alakulnak, terrorizálják a lakosságot, nemi erőszakot, gyilkosságot, emberrablást elkövetve. A bizonytalanság napról napra nő, és a hatóságok semmit nem tesznek ellene. 2021 júliusában Jovenel Moise elnököt meggyilkolták az otthonában, és azóta az országot Ariel Henry, a de facto miniszterelnök irányítja, akit kapcsolatba is hoztak az elnök meggyilkolásával – számolt be a költő a hazáját meghatározó nehézségekről.



A költészet hatása a világra

Úgy véli, a költészet képes lehet elősegíteni a társadalmi változásokat.

– Guillevic francia költő úgy fogalmaz, „a verset a világ megváltoztatásának eszközeként használni a költészethez való hűség”. Amikor a társadalmunk javításáról van szó, a költészet éppoly hasznos lehet, mint bármi más. A költészet olyan fegyver, amellyel a tényeket a legélénkebb színeikben lehet leírni, elítélve az olyan szörnyűségeket, mint a háború vagy a gyermekbántalmazás, és elősegíteni a békét, az emberi jogok tiszteletben tartását, a testvériséget. A költő buzdíthatja is az olvasót, arra ösztönözve, hogy cselekedjen, és járuljon hozzá a világ jobbá tételéhez – fogalmazott Louis Bertony.

A huszonnyolc éves Ferlinda Dort irodalmi pályája elején járó haiti költő, emellett általános iskolai tanárként dolgozik, illetve ápolói diplomával rendelkezik. Társszerzőként működik közre a Vajszlón is készülő verseskötetben, amely angolul Sharing Purity, azaz A tisztaság megosztása címet kapta.

– Nem régóta írok, de néhány versem már megjelent folyóiratokban. Tervezem, hogy a jövőben jelentkezem más írói programokra is, még több verset írok, és kiadom első önálló gyűjteményemet. Emellett folytatni szeretném a munkámat Haitin, és fokozottabban részt kívánok venni művészeti tevékenységekben – számolt be terveiről a költőnő.