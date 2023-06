Az Ahol a folyami rákok énekelnek című könyv és film azonban nem elsősorban ezért vezette hosszú időn át a New York Times sikerlistáját, hanem mert valójában egy izgalmas krimi is, fordulatos tárgyalással a bíróságon, miközben összességében szerelmi történet, de erőteljes társadalomkritikát is megfogalmaz előítéleteinkről, kollektív elvakultságunkról. Az ebből készült film ugyancsak igen népszerű volt a mozikban – ebben nagy szerepe van az ügyeletes hollywoodi ifjú sztárnak, a főszereplőnőt (Kya) alakító Daisy Edgar-Jonesnak is. Jó hír továbbá, hogy a film egy hónapja elérhető az HBO Maxon is.

De válasszuk szét a két történetet: amit a könyvben olvasunk, és amit a filmben látunk. Ugyanis ezúttal azt ajánlom, előbb nézzük meg a filmváltozatot, csak ezt követően olvassuk el a könyvet. Mert a film igyekszik nagyon pontosan követni a leírtakat, de a méretei korlátozottak, ezért bizonyos részletek kimaradnak belőle. Így kifejezetten erős a szerelmi és krimi szál, s igyekszik visszaadni a természeti környezetet, a kisváros előítéleteit is, aminek az az eredménye, hogy nem igaszán logikus benne minden, ebből is, abból is megragad egy mozaikot, de nem ad teljes képet. A kritikusok is főként ezt nehezményezték a filmet illetően, de azért azt ki kell emelni, hogy a romantikus filmeket kedvelő nézők összességében kapnak egy legalább olyan megindító és elgondolkodtató történetet, mint a legjobb Sparks történetek, amelyeket a romantikus filmek jelenlegi legjobbjainak tartanak. Nem véletlen, hogy Reese Whiterspoon is bekapcsolódott producerként a könyv megfilmesítésébe.