Az Amondó színpad csütörtöki felhozatala is színes, de, ami számunkra kötelező az a FILC, akik egy leginkább fúziós jazzként meghatározó, elektronikus zenét játszó csapat.

Olyan jó a felhozatal, hogy mindennap biztos, hogy meglesz a lépésszám, mert a Borfaluba is el kell látogatni, hiszen fellép a Kajac is, akik pár nappal ezelőtt örvendeztették meg a rajongókat egy új albummal. De utánuk még fellépnek a Lázártesók, Góbé és a Gypo Circus is.

Nincs olyan nap, hogy ne lenne Tűzhöz közel esemény. Délután 3 órától egészen éjszaka 1 óráig váltakoznak az előadók. Elsőként az ütőhangszerek legérdekesebb oldalát és klasszikus darabokat bemutató duó, a Side örvendezteti meg a rajongókat, akiket aztán többen is követnek majd, mint például Meszka, Németh Juci és G. Szabó Hunor, Bérczesi Róbert.

És ugye a Víziszínpad, ahol mindig igazi vizes partit csapnak a fellépők. Június 29-én Likó Marcell és Kerekes Gergely, Boebeck és a Kerekes Band csap a húrok, a billentyűzetek és dobok közé.

És senki se feledkezzen meg arról, hogy augusztusban is várnak mindenkit a szervezők Orfűn egy limitált befogadószámú fesztiválon, a Happy Fisherman Camppen, amelyre jegyek még válthatók.