A történet nem komplikált. Adott egy lány, Sophie, aki apa nélkül nőtt fel, de felnőve úgy gondolja, hogy jó ötlet meghívnia a három lehetséges apját arra a kis görög szigetre, ahol az esküvőjét ünneplik hamarosan. A menyasszony célja, hogy kiderítse, hogy anyja, Donna szeretői közül ki az igazi apa, hogy ő kísérhesse a lányt az oltár elé. A három férfi meg is érkezik a szigetre és kezdetét veszik a bonyodalmak, amelyeket slágerfüzérre húztak fel.

A svéd formáció slágerei már többször bizonyítottak a mozikban, egyszerűen jól beilleszthetők a filmek menetébe, így igazából ennek az alkotásnak a kezdetek óta nyert ügye volt, amihez a nagy nevek is hozzátesznek – Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Julie Walters és Stellan Skarsgard.

Ugyan a kritikusoktól kapott hideget és meleget is, főleg hideget, de a közönség imádta és imádja mai napig a Mamma Mia!-t, és valljuk be ez az alkotás nem is a minden részletbe belekötő filmmustrálóknak készült.

Tökéletes az alkotás hétvégi kikapcsolódásnak, de ha a következő kertmozi vetítést nem akarjuk kihagyni, akkor még most érdemes jegyet venni, hiszen egy újabb közönség kedvenc, az Oroszlánkirályt mutatják be június 18-án.

Mamma Mia! (2008)

musical, romantikus

SkyShowtime, Prime Video