Gyermekek közt évtizedeken át

Villányi Rózsa stílszerűen a magyar kultúra napján látta meg a napvilágot, 1954-ben a somogyi Lengyeltótiban. Somogyváron járt általános iskolába, és rengeteg időt töltött a nagyszüleinél Balatonfenyvesen, innen a magyar tenger iránti szeretete. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban érettségizett orosz–francia tagozaton 1972-ben, a Szombathelyi Tanárképzőn végzett magyar–könyvtár szakon és a Pázmány Péter Egyetemen 2003-ban bibliotréning-vezető tanúsítványt szerzett. A pécsi Fehérhegyi Általános Iskolában kezdte a munkát 1977-ben könyvtárosként. 1978-ban került a Pécsi Városi Könyvtárhoz és 2017-es nyugdíjba vonulásáig itt dolgozott. A Bajcsy-Zsilinszky utcai Csipkefa Gyermekkönyvtárat irányította a megalapításától (1979), közben öt évig vezette a Tudásközpont gyermekkönyvtári osztályát is. Rendszeresen írt könyvtári tanulmányokat, szakcikkeket, külföldön is megjelentek forgatókönyvei, verseit olvasni lehetett neves hazai irodalmi folyóiratokban. A gyermekkönyvtári évek eredményének is tekinthető 2009-ben megjelent mesekönyve, a Barátom Cvek Edli. Második férjével él 15 esztendeje. Két leánya van, Annamária (47) Németországban kómás betegeket ápol, Gabriella (42) Finnországban gyémántszakértőként dolgozott, most profi fotós. Nagymama is egyben, egy unokája van.