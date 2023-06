A nyár lezárultával sem maradnak zenei különlegességek nélkül az érdeklődők, ugyanis szeptember 7. és 10. között a Zeneszüret Fesztivállal zárul a Filharmónia nyári programkavalkádja. A fesztiválra érkezik a világ egyik legnagyobb tenorjának tartott José Cura, aki nemcsak énektehetségét mutatja be, de karmesterként is láthatjuk. A Kodály Központban szeptember 7-én és 9-én a Pannon Filharmonikusok és nagyszerű szólisták közreműködésével mutatják be Puccini La Rondine (A fecske) című alkotását. Szeptember 8-án pedig színpadra is lép José Cura: a Kodály Filharmonikusok Debrecen és a Kodály Kórus Debrecen előadásában, Mario de Rose vezényletével Verdi, Bizet, Mascagni és Puccini válogatott művei csendülnek fel.