Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Metronóm Jazz Klub: Voice & Guitar – Micheller Myrtill és Pintér Tibor duó (20.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Bridzs klub nyugdíjasoknak (9.00), Senior örömtánc Ildikóval (11.00), Üres vászon – festőterápiás csoport (16.30).

Sétatér: Sétatér Fesztivál. Programok: Fat Bastard Gang Band (FR) koncert (19.30), Paddy and The Rats koncert (21.30). Gasztro és kézműves vásár, dj-k, SétatérMozi is várja a látogatókat. A részvétel minden koncerten ingyenes.

Orfűi Malmok (Orfű, Füzes Antal sétány 3.): Malomtúra. A három malom történetét és a bennük zajló munkafolyamatokat idegenvezető mutatja be. Bejelentkezés: [email protected]

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): „Kert egy gyárban? – Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia előadása (17.30).