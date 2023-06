Koncert

Orfű: Fishing on Orfű. Nagyszínpad 1.: Budapest Bár (18.00), Ivan & The Parazol (19.50), Quimby (21.40), Vad Fruttik (23.50), Nagyszínpad 2.: Müller Péter Sziámi Andfriends (19.00), Bródy János (20.50), Deva (22.50), Analog Balaton (01.00), Nagysátor: Kubalibre (19.00), Mary Popkids (20.10), Mitsoura (21.30), Kerekes Band (23.20), Erik Sumo (01.00), Amondó színpad: Vodka for Kids (17.00), Slogan (17.50), Strong Deformity (18.45), Omega Diatribe (19.45), Nagyúr (20.45), The Devil’s Trade (21.50), Black Mongo (22.50), Grand Mexican Warlock (23.55), Filc (01.00), Dj. R-Nold & Acid (02.00), Borfalu: Kacaj (19.00), Lázár tesók (20.50), Góbé (22.50), Gypu Circus (01.00), A tűzhöz közel: Komolyzene az Erdőben (15.00), Kolibri – mesél az erdő (16.30), Meszka – mesél az erdő (18.00), Németh Juci és G. Szabó Hunor (19.50), Karácsony János (21.40), Bérczesi Róbert szólókoncert (23.50), Tilos Rádió Party: Irodalmi Dubtechno & Cökxpön (01.00), Víziszínpad: Likó Marcell és Kerekes Gergely (14.00), Boebeck (15.00), Kerekes Band (16.00).

Turmix

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Könyvjelző Olvasóklub. Az olvasóklub minden érdeklődő számára szabadon látogatható (16.30).

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Anya dédelgető. Mai téma: Nyári tervek (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Állatok a csillagos égbolton. Az előadás az állatvilág és a csillagképek kapcsolódását tárja fel az érdeklődők számára (11.00), Kalandozás a csillagos égbolton (16.00).