A tárlat a New Taxonomy of Illusion nevet viseli, amely egy szabad asszociációs vizuális vízió, melyben belecsobbanhatunk három animációs művész világába. A kiállításon biztos, hogy találkozhatunk humoros karakterekkel, fantasztikus helyekkel, átalakuló figurákkal, változó fizikai állapotokkal és mitológiai szimbólumokkal is.

A kiállítás három kiállítója Farkas Júlia, Kádár Melinda, Kreif Zsuzsanna. Az elsőként említett alkotó, Farkas Júlia animációs rendező, karaktertervező és multiplatform artist, aki munkáival különleges vizuális univerzumot teremtett, és bátran használja a különböző platformokat és kísérletezik új technológiákkal.