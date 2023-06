A húrokba csapnak 52 perce

Folytatódik az Élőzene csütörtök Pécs skót sörözőjében

Ígéretéhez híven a Glasgow Pub júniusban is élőzene csütörtökökkel készül, és a következő alkalom már el is érkezett. Június 15-én este 8 órakor a Bogázs zenekar csap a húrok közé, valamint M-K Réka is megcsillogtatja a tudását.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: Bright097

A Bogázs zenekar egy frissen alakult pécsi pop-rock együttes, amely a frontember, Völgyi Bogi egyéni projektjéből nőtte ki magát. 2022-ben Határhelyzet címen jelent meg első kislemeze az előadónak, amit most már élő zenekari feldolgozásban is élvezhető a koncerteken.

A zenekar tagjai Völgyi Boglárka – ének, fuvola –, Varga Miklós – ritmusgitár –, Szomor Richárd – szólógitár –, Sándor Dávid – basszusgitár – és Wolf Viktor – dobok. A rendezvényre való belépés ingyenes, de a hely dolgozói örülnek, ha egy nagy mosollyal megajándékoztatjuk őket belépéskor.

