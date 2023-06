Borzongás nyáron

Valahogy nyáron jobban vágyunk a borzongásra, de nem csak a fagylalt, hanem egy jó krimi által okozottra is, így nem meglepő, hogy egy Stephen King kötet is előkerült a felsorolásban, méghozzá a Tűzgyújtó, amelyből 2022-ben film is készült. A kötetet a szerző Carrie című könyvéhez hasonlították, mert ebben is egy fiatal lány körül forognak az események, akinek különleges képességei vannak, ami miatt a kormány üldözni kezdi, az édesapa azonban meg akarja menteni.

A feleséggyilkos más szemén keresztül

A történelmi regények közül Hilary Mantel Farkasbőrben sorozatának első részét ajánlja Hári Viktória, amely VIII. Henrik Tudor királyról szól. A történet az 1520-as években játszódik, amikor a Rózsák háborúja zajlott, és nem a király, hanem az egyik bizalmasa, Thomas Cromwell szemszögéből van megírva az uralkodó élete.

Több formátum, több élvezet

Az ajánlások között szerepelt az Alice csodaországban is. A klasszikus mese több formátumban, hangoskönyvben, mangában, valamint egy nagyobb méretű, szépen illusztrált kötetben is fellehető a Tudásközpontban. Van még egy regény, amely szintén több formában is meg fellelhető, még pedig George Orwell Állatfarmja. A művet a szerző 1943-44-ben írt, amely egy elnyomó, totalitárius rendszerről mesél, amelyben egy major a helyszín és annak lakói a főszereplők. Ez is megtalálható a könyvtárban hangoskönyvként Rudolf Péter előadásában, a film is kikölcsönözhető, valamin több kötetben is elérhető, amelyből az egyik szintén nagyon szépen van illusztrálva.