A könnyűzenei projekteket felkaroló koncertsorozat első évadának záró buliját június 23-án GINGER? nyitja, ahogy azt tette az első STÉG koncerten is egyszál gitárral, kedves dallamokkal és óriási sikerrel. Utána egy Random jam session következik a véletlenül éppen arra tévedő zenészek közreműködésével. Este 8 órakor a Gorg & Benzol Nagyon kis Magyarország turnéjának állomásaként beugranak egy koncert erejéig a kikötőbe is, majd az este csúcspontjaként Cserihanna a Kikötő című lemezét mutatja be a közönségnek. Az estét pedig Váry Peti, a SpacePort Dj-je zárja.