A duó tagjainak neveit különböző formációkból, mint például a Budapest Bárból, a The Qualitonsból ismerheti már a nagyérdemű. Németh Juci és G. Szabó Hunor egyébként a magánéletben is egy párt alkotnak, és immáron két éve lépnek fel együtt színpadon. Műsorukban felcsendülnek a saját szerzeményeik mellett jó néhány múltbéli kedvencük is, melyeket sajátos felfogásban és változatos hangszerelésben adnak elő.