Pénteken Solyom Berni és a Bagossy Brothers Company, szombaton Korda György és Balázs Klári, a Kollányi Zsuzsi Akusztik, Janicsák Veca, Takács Nikolas, a zárónapon, vasárnap pedig az Intim Torna Illegál Dorogi és Péterfy Bori&LOVE Band esti koncertjeivel csábítják idén a fürdeni és szórakozni vágyókat az idei, Jubileumi Fürdőfesztiválra.

A szervezők két nagyszínpadi fő fellépőt már korábban ismertettek, mostanra viszont összeállt a lista, hogy kik, és mikor zenélnek majd a fürdővendégeknek. A zene mellett még számos kísérőprogramok várják a vendégeket.

A hivatalos megnyitóra pénteken 20.15-kor kerül sor a nagyszínpadnál, előtte viszont már 14 órától a Lepke színpad mellett alapozza meg a hangulatot Pixa, DJ Duly& BaRa, valamint a Made in B együttes. A megnyitó előtt pedig a nagyszínpadon a 2022-es X-Faktor-győztes, Solyom Berni ad koncertet. Ugyanitt 20.30-tól a Bagossy Brothers Company, 22 órától DJ Szatmári&Szakos Andi, éjféltől pedig DJ Duly&BaRa zenél. Mindhárom napon a Lepke medencéknél aquafitness-bemutatókkal is szórakoztatják a mozogni vágyókat.

Szombaton a Lepke medencék mellett 14.10-től a Nihil Chips Akusztik, 15 órától DJ Duly&BaRa szórakoztat, majd 16.15-től a Vivat Bacchus, 17.10-től Janicsák Veca, 18 órától a Kollányi Zsuzsi Akusztik, 19.15-től pedig Takács Nikolas énekel. Ezt követően 20 órától a nagyszínpadnál folytatódik a műsor A harkányi gyógyvíz- és az ördögszántotta hegy legendája című zenés-táncos produkcióval. 20.30-tól Korda György és Balázs Klári párosa énekel a közönségnek, majd Queen-slágerekkel a Don’t Stop The Queen lép fel, a szombati bulit pedig DJ Duly&BaRa zárja.

Vasárnap 15.30-tól a helyi Csak Apa Kedvéért zenekar ad koncertet, 16.30-tól a népszerű pécsi VoiSingers kórus, 17.50-től pedig a Rudán Joe Akusztik hangja csendül fel a medencék mellett. A nagyszínpadon 19 órától az Intim Torna Illegál Dorogi, 21.15-től pedig Péterfy Bori&LOVE Band koncertje zárja az idei fürdőfesztivált.



A Gyógykertben is felcsendülnek majd a dallamok

A korábbi években megszokottak szerint nem csak a strand területén, hanem a gyógymedencék mellett, a Gyógykertben is neves előadóktól szólnak majd a kellemes dallamok. Mindhárom napon 13 órától a PTE Brass Band nyitja a programsorozatot. Pénteken 14 órától a The Hegees lép fel, 15 órától pedig Stubendek Katalin és Götz Attila előadásában hallhatják a fürdőzők a slágereket. Szombaton 14 órától Laczák Boglárka és Bognár Szabolcs operettslágereket énekel, majd a Sihafa Népdalkör fellépése következik. Vasárnap 14 órától Balássy Szabolcs és Kusnyér Anna zenés előadása, majd 16 órától a Harkány Big Band koncertje szórakoztatja a gyógyvízben fürdőzőket.