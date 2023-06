– Ért a famunkákhoz is? Úgy hallottam, hogy grafikus, festő, aki portrékat rajzol a helyiekről, és készített egy bogyiszlói logót a népi kultúrára, a paprikatermesztésre, a horgászatra utaló szimbólumokkal…

– Sok mindennel foglalkoztam aktív éveimben. Tavaly mentem nyugdíjba. Voltam autószerelő, sofőr, építettem kupolát, boltozatos pincét, és készítettem fából tiroli korlátokat, virágládákat. Ha időm engedte, rajzoltam, főleg fekete-fehér portrékat, ceruzával, tussal. A ’80-as évek elejétől közel húsz évig jártam a pécsi Bányász Képzőművészeti Műhelybe. Fejlesztettem a rajztudásomat a csoport munkáját vezető művész, művészettörténész, dr. Pandur József irányításával. Később faipari vállalkozóként, ötvenévesen, amikor adott volt az alapanyag, kisplasztikák faragásával is próbálkoztam.

– Elképzelhető, hogy lesz itt egyszer egy kiállítása?

– Persze, ha kapok helyet, szívesen bemutatom a műveimet itt is és Szászváron is. Pécsi alkotótársakkal volt már kiállításom Baranyában és Ausztriában is. Most a házfelújítás köt le, aztán összerántok húsz-huszonöt friss képet, s rajtam nem múlik a dolog, ha lesz fogadókészség. Bogyiszlón már a fél falut lerajzoltam.

– Mit tekint fő művének vagy legemlékezetesebb alkotásának?

– Mindig az a kedvenc, ami éppen készül. Most egy százéves szászvári haranglábhoz faragok emléktáblát. Ha visszatekintek, egy Zsolnay-portré ugrik be, mint kuriózum, amit csokoládéval festettem. Három évvel ezelőtt meghívtak egy rendezvényre négy-öt pécsi alkotót. Az volt a feladatunk, hogy egy fehér csokoládé táblára, felmelegített barna csokoládéval készítsünk műveket. Egészen jó képek születtek.