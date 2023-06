Nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy otthon minden hónapban megnézem a Jurrasic Park első két részét. Egyszerűen megunhatatlan az, hogy az újra alkotott őslények üldözik az embereket. És ezzel nem csak én vagyok így szerintem, amit ez a KertMozi is bizonyít, mert ők is bevették a műsorlistájukba. A fantasztikus film mellett popcornnal és koktélokkal is készülnek a szervezők.