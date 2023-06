Földes László Hobo első jelentős pécsi emléke az Agitátorok film forgatása volt 1968-ban, itt a városban, amiben maga is szerepelt, így aztán rögtön be is tiltották. A Mick Jagger magyar alteregójaként befutott énekes eleinte a Kex együttessel szerepelt sokat (egyik első dalát is nekik írta Csillagok ne ragyogjatok címmel), de Pécset mindenkor, mindenhol – erre a héten a Színház téri koncertjén újra felhívta a figyelmet – a kedvenc városának nevezte. A nagy pécsi sorozat 1978 őszén indult, a Balokány-ligetben, ahol az akkor alakult Hobo Blues Band vidéken először lépett fel (kezdetben az országban sokfelé nem kívánatos vendégnek számítottak).

Fotó: Laufer László

Hobóról tudni kell, hogy gyakran kiszól a közönségnek. Kedvesen elbeszélget a hallgatóság igen apró vagy igen idős tagjaival, és olykor, ha kell, kíméletlenül kiosztja még a sajtót is. – Fiatalember! Addig nem folytatom az éneklést, amíg abba nem hagyja ezt a villogást! Ez a régi DoZso pinceszintjének nagy termében hangzott el, és számomra örökké emlékezetes marad, mert éppen kollégámat, a Dunántúli Napló fotósát osztotta ki keményen, miután vakuval készített egy-két koncertfelvételt. Ugyanakkor utcán, kocsmában, koncert előtt vagy után, bármikor készségesen válaszolt bármely kérdésemre, soha nem volt nála tabu téma.