A jelmezes időutazás azonban nem csak itt lesz elérhető, a Vasváry-házban ugyanis a reformkor világába csöppenhetünk egy házaspár segítségével, akik Petőfi korát megidézve válnak a kiállítás részeivé, a látogatókkal is szóba elegyedve.

Az alkotni vágyók sem maradnak lehetőségek nélkül, ugyanis a néprajzi és a bányászati múzeumokban is várja a gyerekeket kézműves foglalkozás, de a kreatív felnőttek sem fognak unatkozni: a Vasarely Múzeum udvarán az op-art mester Zebrák képével tehetjük igazán művészivé a magunkkal hozott szövettáskákat és pamut pólókat. Sőt, 3D mozaikképeket is készíthetünk itt.

A Bányászati Múzeumban jégkorszaki és jura időszaki ősmaradványokat tekinthetnek meg a látogatók, sőt, hozzámérhetik magukat egy mamut combjához, egy-egy leletet, például egy mamutfogat kézbe is vehetnek.

A Néprajzi Múzeum sem marad ki a jóból. Dr. Szikossy Ildikó, antropológus, múmiaszakértő a váci múmiák titkaiba avatja be az idősebb korosztályt, míg a fiatalabbakat arcfestés, hajfonás, valamint baranyai táncház várja. Kipróbálhatjuk a mézeskalács díszítés titkait Polgár Zsuzsannával, de őrölhetünk gabonát, valamint betegségűző almát is süthetünk. Burján István néprajzkutató-főmuzeológus ezúttal is beavatja az érkezőket a Szent Iván éj hagyományaiba a tűz mellett, amelynek átugrását természetesen idén sem érdemes kihagyni.

A túrázni vágyókra is gondoltak

Idén is indul fáklyás éjszakai túra a Jakab-hegyre Gábor Olivér régésszel, az érdeklődők 17.30-kor találkozhatnak az Égervölgyi tó északi oldalán lévő szalonnasütő helynél. Emellett este 19 órától Pécs-Mecsekszabolcsról, a templomtérről szentiváni gyógyfüves túra és szentjánosbogár les indul Dénes Andrea botanikussal. Azok sem maradnak érdekességek nélkül, akik nem mennének messzire a városközponttól, ugyanis Tóth Zsolt régész vezetésével 18.30-kor indul belvárosi régészeti séta a pécsi székesegyház nyugati bejáratától. Koradélután, 13 órától lehetőség lesz a Szent István tér 12. szám alatti pezsgőpince bejárására is, erre külön belépő és regisztráció szükséges. Mindemellett a Modern Magyar Képtárban és a Martyn-Lantos Múzeumban is lesznek programok.

JPM CSONTVÁRY MÚZEUM

7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11.

Tel.: +36 30 313 8442

Toulouse-Lautrec világa – Litográfiák a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből a pécsi JPM Csontváry Múzeumban kiállítás

Emelet:

19:00-19:30 Francia sanzonest

Előadók: Tillai Tímea énekstúdiója

19:30 Bodor Kata művészettörténész kurátori tárlatvezetése

20:30 A mondén Párizs

Tillai Gábor főmuzeológus tárlatvezetése

21:30 Bodor Kata művészettörténész kurátori tárlatvezetése

21:30 A francia parfüm illata

Tillai Gábor főmuzeológus Villon, Verlaine, Apollinaire, Baudelaire, Rimbaud és kevésbé ismert francia költők, írók verseit olvassa fel

22:15 Vive la France

Francia kamaraest (zongora, hegedű, klarinét) Ancil Anitával, Babic Bíborral, Gáll Kristóffal, Kanyar Adrienn-nel, S. Kiss Gyöngyivel és Szabó Gabriellával.

Földszinti foglalkoztatóterem:

19:00-24:00 Montmartre Pécsett

A Keret Alkotó Csoport, a Partisan cafe & bar és a Pécsi Playback Színház tagjai és barátai megidézik a fülledt Montmartre-i mulatók hangulatát.

Koktélok, élő zene, jelmezes kavalkád!

A jelmezben érkezők kedvezményt kapnak!

Földszinti előcsarnok

19:00-20:00 Toulouse-Lautrec ihlette jelvény készítése. 1 fő 1 jelvényt készíthet

Földszinti kiállítóterem

18:00-24:00 PTE Tervezőgrafika Diploma 2023

A Pécsi Tudományegyetem Tervezőgrafika tanszékének diplomakiállítása arculattervekkel, lemezborítókkal, betűtípusokkal és sok minden mással

JPM MODERN MAGYAR KÉPTÁR

7621 Pécs, Papnövelde u. 5.

Tel.: +36 72 891 334

18:30 A másik Nyolcak – Festőnők a magyar képzőművészetben (1916-1936)

Szakács Vanda Kíra kurátori tárlatvezetése

19:30 Kocka, szék és a három alapszín. A pécsi Bauhäuslerek

Szili Dániel esztéta tárlatvezetése

20:30 A másik Nyolcak – Festőnők a magyar képzőművészetben (1916-1936)

Szakács Vanda Kíra kurátori tárlatvezetése

JPM ZSOLNAY MÚZEUM

7621 Pécs, Káptalan u. 2.

Tel.: +36 72 514 045

18:00 A Zsolnay család felemelkedése, Zsolnay épületkerámiák

Tillai Gábor főmuzeológus tárlatvezetése

20:30 Zsolnay szecesszió, art deco, modern kerámia

Getto Katalin muzeológus tárlatvezetése

21.30-22:00 A Kacsás kút titkai

"... hogy aztán a modellkedés befejezése után, mint kácsapörkölt emlékezzenek a rút emberi háládatlanságról."

P. Horváth Tamás felolvasóestje

22:00 Lokodi Ákos séf kacsakóstolója

JPM VASARELY MÚZEUM

7621 Pécs, Káptalan utca 3.

Tel.: +36 30 934 6127

Múzeum

19:00 Az op art és az építészet

Getto Katalin muzeológus tárlatvezetése a Vasarely állandó kiállításban és rögtön utána a JPM Múzeum Galériában lévő Op Arch kiállításban

21:00 Kárpáti Kata múzeumpedagógus tárlatvezetése

Udvar (esőhelyszín: Op-art Padlás – a JPM Vasarely Múzeum padlásterme)

18:00-19:00 Szitázás Victor Vasarely Zebrák című képének felhasználásával Füzes Petra grafikus közreműködésével. A szitázás hozott szövet táskákra és pamut pólóra történik fekete festékkel. 1 karszalaggal 1 nyomat kérhető! A nyomtatás után kb. 1 óra a száradási idő. Amíg a nyomatok száradnak érdemes más programokat és kiállításokat megtekinteni.

18:00-20:00 Alkoss úgy, mint Vasarely! Készítsd el saját 3D képedet CaraWonga mozaik matricákból!

JPM MECSEKI BÁNYÁSZATI MÚZEUM

7621 Pécs, Káptalan u. 3.

Tel.: +36 30 934 6127

18:00-22:30 Mérd mamuthoz magad!

Jégkorszaki és jura időszaki ősmaradványokat tekinthetnek meg a látogatók, hozzámérhetik magukat egy mamut combjához, és néhány maradványt – pl. egy mamut fogát – kézbe is vehetnek. A leleteket bemutatja: Kisbenedek Tibor zoológus, muzeológus

18:00-21:00 Csodálatos beporzók, avagy a természet, mint szolgáltató

Társasjátékozás, mikroszkópozás, kézműves foglalkozás Varga Ágnes vezetésével

JPM MÚZEUM GALÉRIA

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

Tel.: +36 30 940 2915

19:00 Az op art és az építészet

Getto Katalin muzeológus tárlatvezetése a Vasarely állandó kiállításban (Pécs, Káptalan utca 3.) kezdődik, majd rögtön utána a JPM Múzeum Galériában lévő Op Arch időszaki kiállításban folytatódik

JPM MARTYN-LANTOS MÚZEUM

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

Tel.: +36 30 934 8466

18:00 Martyn Ferenc - Lantos Ferenc Múzeum megnyitója

Megnyitja: Péterffy Attila, Pécs polgármestere és Nagy András esztéta, a Janus Pannonius Múzeum Képző- és Iparművészeti Osztályának vezetője

Mester és kiemelkedő tanítványa, Martyn Ferenc és Lantos Ferenc művei a jövőben egy helyen, egy külön ennek szentelt épületen belül lesznek megtekinthetők.

19:00 Lantos Ferenc műveinek zenei analógiái

Apagyi Mária zongorakoncertje

DRUKKER KÖZÖSSÉGI NYOMDAMŰHELY

7621 Pécs, Káptalan u. 4.

Tel.: +36 70 884 7833

Jegyárusítás helye: JPM Martyn-Lantos Múzeum (a Drukker Közösségi Nyomdaműhellyel közös udvarban)

18:00-21:00 Magasnyomó workshop Móricz Ildikó és Csibi Anett vezetésével

A látogatók a JPM Martyn-Lantos Múzeum megnyitója után Lantos Ferenc művei által inspirálódva a szomszédos Drukker nyomdaműhelyben egy foglalkozás keretében elkészíthetik saját vázlattömbjük borítóját. A megvalósítás technikája magasnyomás, 3 szín használatával dolgozhatnak a füzetek fedlapjára. A résztvevők által kivágott geometrikus formákból álló kompozíciók fognak dúcként szolgálni a nyomatokhoz. A felfestékezett dúcokat magasnyomó prés segítségével nyomtatjuk a füzetborítóra.

A részvétel e-mailes regisztrációhoz kötött, és 10 főben maximalizált.

E-mail: [email protected]

JANUS PANNONIUS MÚZEUM IGAZGATÓSÁGÁNAK UDVARA

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel.: +36 30 539 8069

18:00-23:00 Római kori időutazás

Korabeli ékszerek készítése, viseletmásolatok felpróbálása, ételkóstolás, társasjátékozás, de lesz régészeti homokozó és egy jósda is.

JPM NÉPRAJZI MÚZEUM

7621 Pécs, Rákóczi út 15.

Tel.: +36 72 315 629

18:00-19:00 Baranyai táncház gyerekeknek

Kurucz Réka muzeológus népi gyermekjátszóval várja a táncos lábú és játszani szerető gyerekeket

18:00-22:00 Foglalkozások, kézművesek bemutatója

Őrlés, varrás, mézeskalács-, hűtőmágnes-készítés Polgár Zsuzsannával és Németh Rékával

18:30-20:30 Népi étkek kóstolója Majdán Mira régésszel

19:00 Mesesarok az aprónépnek Kovács-Burján Gizellával

A program kisebb szünetekkel folyamatos lesz

19:00 Arcfestés, hajfonás Kurucz Rékával

19:00 A váci múmiák titkai

Dr. Szikossy Ildikó, antropológus, múmiaszakértő előadása az időszaki kiállításban

20:30 Szent Iván virágai – a vászon élete

Zsidákovits József textilkutató előadása

21:00 A váci múmiák titkai

Dr. Szikossy Ildikó, antropológus, múmiaszakértő előadása az időszaki kiállításban

22:00-22:30 Tűzgyújtás, betegségűző almasütés

"Mágikus alma" – az almának, amelyet a szentivánéji tűzben sütöttek meg, betegségűző, gyógyító hatást tulajdonítottak. Úgy gondolták: aki abból eszik, nem betegszik meg!

22:00-22:30 Szent Iván éji hagyományok

Burján István néprajzkutató-főmúzeológus előadása a tűz mellett

22:30-24:00 Tűzugrás – „Szent Iván éjszakáján ugorjatok lányok!”

JPM VASVÁRY-HÁZ

7621 Pécs, Király u. 19.

Tel.: +36 30 833 8710

18:00-19:00 Reformkori hátterek

Prof. Dr. Majdán János rektor emeritus tárlatvezetése a Hűséggel és bátorsággal c. kiállításban

18:00-21:00 Készíts korabeli tárgyakat!

Gyermekfoglalkozás: legyező-, kokárda-, kalap- és csákókészítés. Mintaszínező a néprajzi mintakincsek és a nemzeti jelképek használatával.

19:00-21:00 Élő múzeum – találkozzon egy korabeli házaspárral!

Két óra hosszat a Hűséggel és bátorsággal c. kiállításban „otthon lesz” egy reformkori pécsi polgári házaspár (Helesfai Márk és Helesfai Csehi Brigitta alakításában), akik élik a 19. századi életüket, és közben a látogatókkal is szóba elegyednek.

19:00-19:30 Műhelytitkok – hogyan készült a Hűséggel és bátorsággal című kiállítás?

Rubinszki Andrea, a Rubinsky Design vezetőjének előadása

20:30-22:00 Reformkori hátterek

Prof. Dr. Majdán János rektor emeritus tárlatvezetése a Hűséggel és bátorsággal c. kiállításban

20:30-21:30 Az emlékezés folyosója – Málenkij robot kiállítás

W. Müller Judit történész-főmuzeológus kurátori tárlatvezetése

22:30-23:00 Az emlékezés folyosója – Parajmos-roma holokauszt kiállítás

W. Müller Judit történész-főmuzeológus kurátori tárlatvezetése

22:30-24:00 Hűséggel és bátorsággal c. kiállítás

Gál Éva történész-főmuzeológus kurátori tárlatvezetése

SZENTIVÁNI GYÓGYFÜVES TÚRA ÉS SZENTJÁNOSBOGÁR LES DÉNES ANDREA BOTANIKUSSAL

Találkozó: 19:00-kor, Pécs-Mecsekszabolcs, Szabadságharc u. 5. (templomtér)

Érkezés: 21:30 körül a kiindulási ponthoz.

Fontos tudnivalók: a túra nem nehéz, nem hosszú, kisebb szintemelkedéssel. Jó talpú cipő szükséges. A szentjánosbogarak rajzása naplemente után egy fél órával, csak teljes sötétségben várható és élvezhető.

RÉGÉSZETI SÉTA PÉCS TÖRTÉNETI BELVÁROSÁBAN TÓTH ZSOLT RÉGÉSSZEL

Találkozó: 18:30-kor pécsi székesegyház nyugati bejáratánál

A séta 19:30-kor a Széchenyi téren zárul.

ÉJSZAKAI TÚRA A JAKAB-HEGYRE GÁBOR OLIVÉR RÉGÉSSZEL

Találkozó: 17:30-kor az Égervölgyi tó északi oldalán, a szalonnasütő helynél.

Program: a vaskori sáncok, a Zsongorkő, és a Pálos kolostor megtekintése. Érkezés: 22.00-23.00 között a kiindulási ponthoz

Fontos tudnivalók: enni- és innivalót, zseblámpát mindenki hozzon magával!

JEGYÁRAK

A belépőjegyekkel a Janus Pannonius Múzeum összes kiállítása (és az ott kínált programja) látogatható.

Felnőtt: 3000 Ft

Kedvezményes (diákigazolvánnyal, ill. nyugdíjas-igazolvánnyal): 2000 Ft

0-6 éves korig, valamint fogyatékkal élőknek (1 kísérővel): ingyenes

Családi jegy: 8000 Ft

Egy adott helyszínre szóló belépőjegy: 2000 Ft

Idén a Cella Septichora Látogatóközponttal közös belépőjegyünk is van.

A közös jegy teljes ára: 4000 Ft, a kedvezményes ára 2800 Ft.

Az év többi napján érvényes kedvezmények a Múzeumok Éjszakájára nem vonatkoznak!

PARTNERPROGRAMOK

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA AZ MNL BARANYA VÁRMEGYEI LEVÉLTÁRÁBAN

Helyszín: Pécs, Király utca 11.

A levéltár programjai ingyenesek.

16:00-22.00 Kiállítások

„…, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás" az 1970-es és 1980-as években című kiállítás keretében többek között korabeli mozi- és koncertplakátok, fotók, újságok, aprónyomtatványok, egyéb levéltári iratok, valamint magángyűjteményekből származó tárgyi emlékek idézik fel, hogy mivel is töltötték a pécsiek, kicsik és nagyok a szabadidejüket a hetvenes és nyolcvanas években.

A Baranyai miliők az 1980-as években című kiállítás visszarepíti a látogatókat a rendszerváltozás előtti baranyai vidéki miliőbe. A korszak életét 14 kistelepülésen készült korabeli fotók segítségével 12 tablón, tematikus rendben (oktatás, kultúra, közlekedés, szórakozás, mindennapi élet, egyház) mutatja be a tárlat.

16:00-20:00 Retró udvar

A gyerekeket retró játékok segítségével kalauzolják el a hetvenes és nyolcvanas évekbe. Korabeli társasjátékokat próbálhatnak ki, az ügyesebbek kifoghatják az aranyhalat!

16:00-20:00 Hetedíziglen. Család-Történet-Kutatás

A program során kezdő és haladó családkutatóknak biztosítanak konzultációs lehetőséget. A gyerekeket családfa-színezés, hibakereső játék várja!

17:00 és 20:00 A raktár mélyén… A Múzeumok Éjszakáján a levéltár raktára is megnyílik a látogatók előtt. A csoportos séta során az ott dolgozók megmutatják a levéltár őrizetében lévő érdekes iratokat, dokumentumokat. A csoportok 17:00 és 20:00 órakor indulnak.

PEZSGŐPINCE-LÁTOGATÁS

Magyarország legrégebbi pezsgőgyára izgalmas pincetúrára invitálja Önöket. A túra során nemcsak a Pezsgőházzal és a történelmi hangulatot idéző pincelabirintussal, hanem a hagyományos pezsgőkészítési eljárásokkal is megismerkedhetnek a pincelátogatás során. A pincerendszer egy szakaszán zseblámpás túrán vehetnek részt a vállalkozó kedvű érdeklődők illetve a nagy erjesztőkádba is bemászhatnak a kíváncsi kalandorok.

Találkozó: Pezsgőpince – Littke Palace (Pécs, Szent István tér 12. – székesegyház előtti nagy alsó téren)

Időpont: 2023. június 24., szombat (Szent Iván napja) 13:00

Ára: 3000 Ft/fő (fizetés a helyszínen készpénzzel a túra előtt)

Hossza: kb. 45 perc

Idegenvezető: Bartáné Szilágyi Zsuzsanna

Fontos tudnivalók: a pincében 11,5 °C van, kis kabátka ajánlott.

Részvétel korlátozott létszámban előzetes regisztrációval:

[email protected] vagy +36 30 484 6635

További információ: www.guideinfo.hu

PÉCS BY NIGHT!

Esti élményséta, mely az igazi lokálpatrióták számára is tartogat felfedeznivalót! Élvezzük együtt a belváros meséit az est varázsával!

Találkozó: Széchenyi tér – Zsolnay kút

Időpontok: 2023. június 24. szombat (Szent Iván napja) 18:00 és 20:00

Ára: 3500 Ft/fő fő (fizetés a helyszínen készpénzzel a túra előtt)

Hossza: 1,5 óra

Idegenvezető: Bartáné Szilágyi Zsuzsanna

Részvétel korlátozott létszámban előzetes regisztrációval:

[email protected] vagy +36 30 484 6635

További információ: www.guideinfo.hu