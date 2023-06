Mint arról korábban hírt adtunk, a pécsi képek is helyet kaptak a Csontváry 170 tárlaton, érdemes azonban itt, az új környezetben is szemrevételezni az alkotásoknak. Jó hír azonban a baranyaiak számára az is, hogy a grandiózus tárlat nemsokára Pécsen is látható lesz.

Sárosi Nóra, a Szépművészeti Múzeum pécsi származású megbízott tárlatvezetője arról mesélt lapunknak, hogy elképesztően sok látogató érkezik a kiállításra.

– Jót tett a panorámaképeknek ez a tágas, magas belmagasságú tér a Szépművészeti Múzeumban. A taorminai görög színház romjai szinte kétszer akkorának tűnnek így. Egészen máshogy szólalnak meg a képek az új tárlaton – mondta Sárosi Nóra. Hozzátette, a múzeumba érkezők gyakran teszik fel a kérdést, hogyan és hol tudott ilyen nagyméretű vásznakra festeni Csontváry.

A tárlatvezető azt is elmondta, a látogatók a legtöbbet a Baalbek című festmény előtt állnak, amelyet maga Csontváry is élete fő művének tartott.

A Szépművészeti Múzeum egy rövid videót is közzétett a tárlatról, amelyben dr. Gergely Mariann művészettörténész, a kiállítás kurátora is megszólal Csontváry művészetének mai megítélésével kapcsolatban.

A szakértő többek között azt hangsúlyozza, örök dilemma, mennyire tekintik naivnak a művészt, s mennyire modern művésznek, aki a korát meghaladó kifejezésmódokat fedezett fel. Gergely Mariann azt állapítja meg, hogy az igazság a kettő között van, hiszen Csontváry nem volt akadémiailag kiművelt művész, s bár folytatott festészeti tanulmányokat, többnyire saját ösztöneit, elképzeléseit követte, így nem is voltak olyan gátjai, amelyek egy „túlképzett” művészt esetleg visszatarthattak volna. A kurátor kiemelte, a művész arra törekedett, hogy a valóságot a saját látásmódja szerint, a maga totalitásában tudja megjeleníteni, anélkül, hogy bármiféle konvenciónak meg akart volna felelni.

A tervek szerint a pécsi múzeumban előreláthatóan augusztustól lesz látható a Csontváry 170 – a cím a festő születésének évfordulójára utal.

Kíváncsian várjuk, az itteni terekben hogyan jelennek majd meg a Nap szerelmesének összegyűjtött alkotásai.