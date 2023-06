Koncert

Orfű: Fishing on Orfű. Nagyszínpad 1.: Péterfy Bori & Love Band (18.00), Hiperkarma (19.50), Elefánt (21.40), Carson Coma (23.50), Nagyszínpad 2.: P.A.S.O (19.00), Parno Graszt (20.50), Thy Catafalque (22.50), Besh o Drom (01.00), Nagysátor: Idegen (19.00), Frenk (20.10), Ganxsta Zolee és a Kartel (21.30), Platon Karataev (23.20), Korai Electric (01.00), Amondó színpad: Gidnim’rém (17.00), Imre fia Imre (17.50), Siketfajd (18.45), Vahúr Csodát Lát (19.45), Raklap (20.45), Wake up 1230 (21.50), Fiúk (22.50), Flanger Kids (23.55), Jules War (01.00), Tesco Disco (02.00), Borfalu: Pandóra Projekt (19.00), Aron Andras and the Black Circle Orchestra (20.50), Middlemist Red (22.50), Psycho Mutants (01.00), A tűzhöz közel: Komolyzene az Erdőben (15.00), A gecó és a fa – mesél az erdő (16.30), Hadik – Karádi – mesél az erdő (18.00), Mulató aztékok (19.50), Funtasztikus (21.40), 6363 (23.50), Tilos Rádió Party (01.00), Víziszínpad: Péterfy Bori & Mini Love Band (14.00), Raklap (15.00), Fiúk (16.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub – Petőcz Tamás fotóművész: Kedvenceim a természetből című természetfotó kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2023. szeptember 1-ig, hétköznapokon, programoktól függően 9-16 óra között.

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Párhuzamos valóságok II. című kiállítás. A kiállított munkák Vátyi Veronika textilművész, rajzmagántanár diákjainak alkotásai. A kiállítás megtekinthető 2023. szeptember 2-ig a könyvtár nyitvatartási idejében. Megnyitó ma (16.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont): VR Univerzum. A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínálnak a család minden tagjának (10.00).