Kezdjük a Káptalan Kerttel a pécsi szabadtéri színpadon, mely május közepétől minden hétvégén húzós rockzenével jelentkezik (legutóbb többek közt a Vágtázó Halottkémek és az Ivan & The Parazol volt a vendég). Ide most pénteken a Tankcsapda, szombaton a Margaret Island érkezik, de jön még júniusban a HoneyBeast, a Punnany Massif, a Lord és Rudán Joe is, valamint Manuel.

Úgy kétszáz méterrel arrébb, a bazilika alatt június 22–25. között zajlik a Sétatér Fesztivál zúzós koncertekkel, de valójában 29-ig lesznek itt esténként vidám zenés programok. Hallhatunk két francia és egy horvát bandát is, valamint olyan zenekarokat, mint a Paddy and the Rats, a Fran Palermo, a Random Trip, vagy a Kubalibre. Emellett látható szabadtéri mozi és a LOKART Képzőművészeti Fesztivál is ekkor zajlik Pécs több pontján.