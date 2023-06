Ebben az új horrorfilmben a főhős a tizenhat éves Sadie és a tíz esztendős húga, Sawyer, akik nehezen emésztik meg édesanyjuk elvesztését, tragikus halálát. Apjuk, Will igyekszik mindent megtenni értük, ám mégis képtelen közel kerülni hozzájuk érzelmi szinten, pedig pszichológusként ez könnyű feladatnak tűnik elsőre.

A sikeres praxist vivő lélekgyógyász kudarca, hogy szóra bírja őket a súlyos veszteségről, ez azonban csak tovább lazítja az amúgy is megtört család kötelékét. Egy nap egy új beteg toppan be a pszichológushoz, Lester Billings, aki kiönti lelkét gyermekei gyötrő haláláról. De valamit hátrahagy: egy gonosz jelenlétet, ami a sötétben leledzik és áldozatai szenvedéséből táplálkozik. Sadie és Sawyer egy sor szörnyű dolgot él át a természetfeletti lény miatt, de Will képtelen nekik hinni, és ezzel családját a pusztulás szélére sodorja.

A film rendezője Rob Savage, aki egy többszörösen díjnyertes író, rendező, aki A mumus című filmet Stephen King novellája alapján vitte színre.