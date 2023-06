– Hét nyelven beszél, de úgy hallom, már tanulja a magyart is!

– Igen, és ha valamit elhatározok, azt véghez is viszem! Úgyhogy a mostani látogatás jó alkalom arra is, hogy fokozatosan haladjak a magyarral. Egy nyelvben mindig a zeneiség a kulcs számomra, ez ragad magával. Így volt ez a svéd és a portugál esetében, s most hasonlóképp a magyarban is megfogott a dallamosság. A szép hangzása lenyűgözött. Bár nem egyszerű mindegyik nyelvet szinten tartani, ha egyiket nem használom annyit, kijövök a gyakorlatból, de kicsit olyan ez, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni.



– A nyelvek iránti szenvedély J. R. R. Tolkiennál is megjelenik, akiről szintén írt könyvet. Mi inspirálta erre a munkára?

– Tolkient olvasva teljesen az általa megteremtett világban érezhetjük magunkat. A tündérmesékről írt esszéjében leírja, a történetek általi képzeletbeli világba való menekülés nem egyfajta dezertőr mentalitásról tanúskodik, sokkal inkább a börtönből való szabadulás lelkülete jellemzi. A hétköznapi megszokás foglyaiként bepillanthatunk egy olyan világba, ahol újra felfedezhetjük az érzelmeink megélésének intenzitását. Ilyen módon a sárkányokkal való találkozás után más szemmel nézünk a földi bárányokra és farkasokra is, megújult lelkülettel tudunk cselekedni a valóságban. Erre képes a fikció, az irodalom, segít felülemelkedni a megszokott mintákon, zsigeri láncreakciót kiváltva érint meg és alakít át bennünket. Ez Tol­kien, a mester nagy tanulsága, s erre törekszem én is szerény tanítványként, amikor írok.