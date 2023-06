A csapat rendszeresen lép fel Szigetváron, a városi ünnepségek, programok visszatérő fellépői.

– A Zrínyi Napok mindig benne vannak a naptárunkban, legutóbb a Misina Táncegyüttessel közös műsort adtunk, illetve felléptünk nemrég a május elsejei programon is – számolt be az egyesület vezetője.

A csapat határon túl is rendszeresen bemutatkozik, ennek egyik fő helyszíne a németországi Eppingen.

– Szigetvár testvérvárosa Eppingen, ahova júliusban ismét ellátogatunk, de már közel húsz éve tart ez a kapcsolat, s egy-két évente mindig kapunk meghívást. Náluk fontos rendezvényt jelent az úgynevezett „Altstadtfest”, az óváros fesztiválja, ahova minden a településről elszármazottat várnak.

Ilyenkor tartják például az osztálytalálkozókat is, így évente közel 20-30 ezer résztvevő érkezik. Ezeken az alkalmakon mi is rendszeresen táncolunk, előfordult, hogy egy hétvégén nyolc fellépésünk is volt – mesélte Mayer Ágnes.