Mozi

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): j-hope In The Boksz (szo: 10.00), Suga: Road to D-Day (v: 10.00), Elemi (szo: 13.00, 15.15, v: 15.45), Transformers: A fenevadak kora (szo: 17.30), Flash – A villám (szo: 20.15, v: 18.00, 20.45).

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Szerelemmel, szenvedéllyel (szo: 17.45), Saját erdő (v: 18.00), A művészet templomai: az Alhambra (szo: 18.00), Exhibition On Screen: Rembrandt (v: 18.00), Asteroid City (szo-v: 20.00), Járatlan utakon (szo-v: 20.00),

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A Galaxis őrzői: 3. rész (szo-v: 11.00, 14.00, 17.00), A kis hableány (szo-v: 11.30, 17.10, 3D: 14.20), Amerikai kopó (szo-v: 14.00, 18.15, 20.00, szo: 22.15), A mumus (szo-v: 20.00, szo: 22.10), Bogyó és Babóca 5. – Hónapok meséi (szo-v: 10.00), Elemi (szo-v: 10.00, 10.50, 13.10, 14.20, 15.30, 17.50, 19.00, 3D: 12.00, 16.40), Flash: A villám (szo-v: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30, szo: 22.00), Halálos iramban 10. (szo-v: 20.15), Jóságos ég! (szo-v: 14.30), Kismenők (szo: 22.15), Konstrukció (szo-v: 18.30, 20.30, szo: 22.30), Követés (szo-v: 16.00, 20.15, szo: 22.30), Mavka, az erdő őrzője (szo-v: 11.40), Ölelj meg! – Macikaland mézföldön (szo-v: 10.15), Pókember – A pókverzumon át (szo-v: 10.50, 13.40, 16.30, 19.20), Super Mario Bros: A film (szo-v: 10.00, 12.30), Transformers: A fenevadak kora (szo-v: 14.30, 19.50, szo: 22.30, 3D: szo-v: 11.50, 17.10), Ürömapám (szo-v: 16.30, szo: 21.20).