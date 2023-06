Hogy pénteken az Orfű15 Nagysátorban mi mit érzünk kötelezőnek? Mindent, természetesen. Akik szolgáltatják a zenét Domingo, aki szintén a Happy Fisherman tehetségkereső győztese, a Kubalibre, Frenk, Platon Karatev, a Korai Electric és hát egyszerűen szóhoz sem jutunk, de a fesztiválon fellép Ganxsta Zolee és a Kartel is. Ki várja?

Az Amondó színpadon június 30-án tombolhatunk többek között az Imre Fia Imre, a Wake up 1230, a Fiúk, valamint a Tesco Discora. És a Borfalu sem marad zene nélkül. Fellép a Pandóra Projekt, az Aron Andras and the Black Circle Orchestra, a Middlemist Red és a Psychu Mutants is.

A Tűzhöz közel meghallgathatjuk a Fuvolakvartettet, akik a Pannon Filharmonikusok tagjaiból álnnak, de a Hadik-Karádi párost, a Mulató Aztékokat és a Funktasztikusokat is.

A Víziszínpad sem marad üresen. Június 30-án Péterfy Bori & Mini Love Band, a Raklap és a Fiúk adják a fürdőzésalávalót.

És senki se feledkezzen meg arról, hogy augusztusban is várnak mindenkit a szervezők Orfűn egy limitált befogadószámú fesztiválon, a Happy Fisherman Camppen, amelyre jegyek még válthatók.