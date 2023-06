Legyen kéznél zseblámpa

A kortárs művészeti fesztivál után nem kell sokat várnunk arra, hogy ismét fénybe boruljon Pécs mediterrán belvárosa: jön a Zsolnay Fényfesztivál július 6. és 9. között. Ehhez az eseményhez is kapcsolódott a Retrovárium, amely ezen időszak alatt esténként lesz nyitva Retro Könyvvásár Light néven este 7 és éjfél között, így nagyon fontos, hogy zseblámpa legyen kéznél.

Újra az Ördögkatlanon

A Retro Könyvvásár és Olvasóliget már hatodik alkalommal csatlakozik a nagyharsányi Pécsibölcsész Udvarhoz augusztus 1. és 5. között az Ördögkatlan Fesztivál keretében. Könyvekkel, ücsörgőkkel járulnak hozzá az udvar hangulatához, valamint az olvasóliget ad otthont a beszélgetős, irodalmi előadásoknak is.

Lesz még itt megjelenés

A Retrovárium kicsi énje ez év őszén a Pécsi Tanuló Város Fesztiválon is jelen lesz, amelyet immáron hetedik alkalommal rendeznek meg a Civil Közösségek Háza koordinálásában. Az Olvasóligettel a Széchenyi téren találkozhatnak majd a résztvevők, akik mellett többek között az Europe Direct Baranya is kitelepül. Mind e mellett a Retro Könyvvásár meghívást kapott a Nemzetiségi Hagyományörző Fesztiválra, valamint várhatóan jelen lesznek a Pécsbányai Közösségi Ház által szervezett Gesztenye Liget Fesztiválon is, amelynek a megrendezése októberre várható.