A fesztivál június 28-án nyit, a szervezők egy nem örömteli hírt tettek közzé a közösségi oldalukon. Több zenekar is lemondta a fishinges fellépését a közelmúltban, a többségük feloszlott.

– Talán öröm az ürömben, hogy így most egy nagyobb adag új fellépőt jelenthetünk be. A jubileumi fesztiválon velünk ünnepel majd a Bëlga, az Óperentzia, a Karavan Familia, az Ági 66 - Ági és Fiúk, a The Lubricators, A Bence kalandjai és az Urban Vinyl is. Akik sajnos nem lesznek velünk: Colorstar, IDEGEN, Kontroll csoport, Muzsik és Volkova, Terne Cserhaja, Mitsoura, D. Koms – jelenttték be aktuálisan az orfűi fesztivál szervezői.