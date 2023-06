A második napon már utcaszínházzal, gyerekprogramokkal, workshopokkal és újcirkusz-előadásokkal is várják az érdeklődőket, amelyek többsége a többi napon is újra megtekinthető lesz. A kicsiknek a Művészetek és Irodalom Házában lehetőségük lesz részt venni a Fénybütykölde foglalkozáson, de az árny­játék birodalmában is elmerülhetnek a MárkusZínház jóvoltából az Egyetemi Könyvtár udvarán.

A Zsolnay Fényfesztivál keretében három napon keresztül az INspirál alternatív cirkuszközpontból érkező művészektől újabb és újabb trükkök tanulhatók. De a harmadik napon, szombaton a Mr. Banana Show-t sem érdemes kihagyni, amelyben a művész, Pierrick St-Pierre azt vizsgálja, hogy mit is gondolunk mi emberek a szuperhősökről és istenekről.