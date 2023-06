Igazolja ezt az idei program is, immár a 16. Ördögkatlan, augusztus 1–5. között. Ezúttal is érkezik legalább félszáz koncert – könnyű- és komoly zenei egyaránt –, színjátékból is közel száz, alter fiatalokkal és nagy öregekkel. Amiben azonban más az idei találkozó, hogy ezúttal arra a Cseh Tamásra emlékezik több műsor, aki most lenne 80 esztendős. S a díszvendégek sora – akik évről évre az Ördögkatlan fényét adják – ezúttal is különleges: a Magyar Zene Háza befészkeli magát a nagyharsányi református templomba, és Beremenden is lesz színpada. Itt lesz Másik János, nem először, de most kiemelten. S jön a 10 éves Jurányi Ház, minden színházi ember menedéke, fészke, búvó- és megmutatkozó helye, főként azoké, akik úgynevezett függetlenek, alternatívok.

Megkülönböztetett figyelmet kapnak a fiatal színházak, Hegedűs D. Géza és ifj. Vidnyánszky Attila osztálya a Liliomot és a Merlint játssza, Regős Simon és társai a Puszták népét dolgozták fel, Pál András (pár éve még a Pécsi Nemzeti szépreményű ifjú tehetségének számított) osztálya a Chicago musicalt magyarosította, érkezik darab a Trafóból, megidézik a Petőfi Rockot, és beköszönnek a pécsi OSZIP diákjai valamint a kaposvári színészhallgatók is. Amire máskor kevesebb figyelem jut, lesz katlanirodalom az Európa Kiadó, a Jelenkor, a Corvina, a Magvető jóvoltából. A Hagyományok Háza ezúttal birtokba veszi Beremendet, és Folkligettel, Folkudvarral, utcai táncházakkal hirdeti a magyar kultúrát.

Lesz ékszerkészítés és lélekmadár-faragás, kosárfonás és nemezkészítés, népi játszótér és kékfestő-kiállítás, meseszó gyereknek és felnőttnek, Cseh Andrisék pedig egy valódi rezervátumba költöznek és onnan indulnak hadi ösvényre. Bárki dalszöveget írhat Cseh Tamás zenére, és a neves védnök dalait játssza a Csík zenekar Kiss Tibivel, a Csaknekedkislány a Balaton, Beck Zoli és Lovasi Andrásék is. Továbbá százával érkezik más program, például régészkedhetünk is a Nemzeti Múzeum munkatársaival.