De kiktől is lesz hangos, a fesztiválozókon kívül Orfű? Az biztos, hogy a Fishing most is nagy teret biztosít a fiatal és feltörekvő produkcióknak, így biztosan beveszi a színpadot a Carson Coma, az Elefánt, az Esti Kornél, az Analog Balaton, a Blahalouisiana, a Galaxisok, de a nagyszínpadon kap lehetőséget Beton.Hofi is, aki először csap hatalmas bulit a fesztiválon. Persze, a mára már klasszikusnak számító fellépők is újra tiszteletüket teszik Orfűn, így a 30Y, a Vad Fruttik, a hiperkarma, a Kiscsillag és a Budapest Bár koncertjére is csapathatják a rajongók.