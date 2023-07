A fesztiválélmény nemcsak a programok miatt jó, hanem azért is, mert egy közösséget hoz létre. Egymást nem ismerő embereket köt össze az érdeklődési kör, a zene szeretete, a szabadság érzete, a hangulat és a sorban állás. Így nem csoda, hogy rengeteg fesztivált találhatunk országszerte. De először is nézzük, hogy mi várható a baranyai térségben.

Az első nagy esemény, amely rögtön a hónap első napján rajtol, az Ördögkatlan. Ez a fesztivál egy igazi összművészeti sokadalom, ahol találkozik a színház, az irodalom, a zene, a tánc a bor és minden, ami Baranya. És ugye tudjuk, hogy nagy mennyiségben képviseltetik magukat a baranyai fellépők. A zenei színtérről a több évtizede fennálló 30Y, a Psycho Mutants is képviselteti magát, valamint friss, pár éves zenekaroknak is lehetőséget ad a Katlan, mint például a FILC vagy a neon csend együttesnek. A színházi szférából az Improvokál Társulat, valamint a Janus Egyetemi Színház is készül előadásokkal.

Ezután pihenjünk egyet, mert két fesztivál is egy időpontban (augusztus 17–20.) rajtol el a térségben, a Bőköz Fesztivál és a Happy Fisherman Camp. Az előbbi rendezvény célja nem csak a szórakozás, hanem az is, hogy segítse az ormánsági emberekben tudatosítani azt, hogy identitásuk fontos része a magyar kultúrának. Az idén a fő fellépők között lesz Presser Gábor, a Csík Zenekar és Karácsony János, a Budapest Jazz Orchestra és még sokan mások.

A Happy Fisherman Camp, amit röviden csak MiniFishingként emlegetünk, igazi fishinges hangulatot ígér, csak limitált számú közönséggel és a nagy, már ismert fellépők koncertje mellet rengeteg fiatal feltörekvő produkcióval. Biztos, hogy érkezik a háromnapos minifesztiválra a Carson Coma, a Bohemian Betyars, az Esti Kornél, és Pécs sem maradhat ki a felhozatalból, így a Kubalibre, a FILC és a Doggos is színpadra lép.

És most nézzük azt, hogy milyen fesztiválok várnak a kikapcsolódni, tombolni vágyókra országszerte. A teljesség igénye nélkül válogattam. A Művészetek Völgye ugyan már elstartolt július 21-én, de egészen a hónap utolsó előtt napjáig várja az érdeklődőket, ahol július 26-án fellép a pécsi kötődésű és immáron 20 éves Punnany Massif. De emellett várja a fesztiválozókat a FEZEN, a Zam Jam, az Ozora Fesztivál, a Paloznaki Fesztivál, a Sziget, a Fekete Zaj, a Szegedi Ifjúsági Napok és a Strand is.