Létezik egy hely, ahol mindig süt a nap, lágyan hullámzik a tenger, és szörfdeszkákon, nyugágyakon meg a bulizósabb helyeken sokféle, de mindig gyönyörű strandolók gyűlnek össze: Barbie és Ken, meg a többi Barbie és Ken. De még a legtökéletesebb világban is történhetnek bajok, de szerencsére Barbie nem csak szép, hanem talpraesett is. Ha kell még a valóságos világba is elmegy, hogy megvédje a maga országát. Útjára nem egyedül indul, hiszen a nem túl éles eszű, vagy a nem mindig vagány Ken vele tart, akinek van egy nagyon fontos tulajdonsága: mindig kiáll az ő Barbiejáért, és sosem hagyja cserben.

A címszerepben Margot Robbie szerepel, míg Ken karakterében Ryan Goslingot láthatjuk, akinek alakításért már most Oscart követelnek.

A pécsi Cinema City július 20-án magyar nyelven, 2D formátumban 13 alkalommal – 10:30; 11:15; 12:15; 13:00; 13:45; 14:45; 15:30; 16:15; 17:15; 18:00; 18:45; 19:45; 20:30 – vetítik a filmet, míg az Uránia moziban egy alkalommal – 15:00 – tűzték vászonra aznap.