A Petőfi Színpadot érdemes felkeresnünk, ha pécsieket akarunk elcsípni: itt zenél majd a Kaktus (10-én), a Filc (11-én), és a Kacaj is (13-án). A Nagyszínpadon kapott helyett a Halott Pénz, igaz, kora délután, szóval bizakodjunk, hogy lesz néhány felhő az égen. A Music Box színpadon énekli majd legszebb dalait boebeck (13-án), és itt őrjíti majd meg a rajongókat az ír Ian O'Sullivan, akit bátran mondhatunk pécsinek, hiszen a Mongooz and the Magnet egykori frontemberének zenei pályafutása itt kezdődött el. Ráadásul O'Sullivan éppen aznap, 15-én lép majd fel, amikor az idei fesztivál legnagyobb sztárja, Billie Eilish is, úgyhogy az ír titán koncertje után át is sétálhatunk a nagyszínpadhoz, hogy megnézzük, milyen az, amikor soktízezer ember egyszerre ordítja, hogy „Dah!”