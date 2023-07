Az első nap egyik legikonikusabb pillanata a közös koccintás volt, hiszen a Villányi Borvidék csatlakozott a BorÉRT Borturisztikai Egyesület sok éve indított kezdeményezéséhez, a Magyar Bor Napja - Koccintás 2023 eseményhez. Ennek apropóján a 4S Street Mesélek a bornak című számánál a fesztiválközöség tagjaninak nem volt más dolguk, mint elfogadni a kínált bort, és koccintani az adott pillanatban. Ahogyan Hamvas Béla fogalmazott: „Minden bor (…) társas, és igazi lényét akkor tárj fel, ha közösségben isszák.” Ez pedig egy nem mindennapi esemény keretében meg is valósult Villányban, amelyet biztos, hogy nem felejtenek el a résztvevők.

Nemcsak a bor, hanem a 3 kilométeres futás is főszerepet kapott július 8-án, amelynek feltétele az volt, hogy rózsaszínbe öltözzenek a résztvevők és szettjüket minél vidámabb kiegészítőkkel díszítsék. Igen érdekes öltözékeknek is tanúi lehettünk, mert a futással egy időben szépségverseny is zajlott. Unikornis, tündérkék, szuperhősök – Rozéállók néven a Bosszúállok után szabadon – doktorok – infúzióban adagolták a bort – is futócipőt húztak, hogy megtegyék a távot. Mondanom sem kell, hogy hatalmas sikerük voltak.